Coppa del Mondo, argento pesante di Rossana Pasquino a Varsavia

Stati Uniti, Italia, Francia, Polonia. Sono queste le tappe vincenti verso Parigi 2024. E ammontano a 7 le medaglie conquistate dall’inizio del 2023 da Rossana Pasquino, portentosa atleta classe 1982. A gennaio due d’argento a stelle e strisce sulle pedane di Washington. A marzo una d’oro e un’altra d’argento a Pisa. Bronzo ad aprile a Nimes. Oro nella sciabola, argento nella spada B a Varsavia.

Luglio fantastico. Nonostante le temperature elevate e gli incontri ravvicinati, Rossana Pasquino raccoglie due pesanti medaglie in Coppa del Mondo paralimpica e conquista punti preziosi in vista delle Paralimpiadi del prossimo anno.

Assalti sempre vincenti quelli portati a segno dalla professoressa federiciana.

Percorso convincente. Da numero 2 del tabellone la campionessa delle Fiamme Oro, che si allena all’Accademia Olimpica Beneventana e al Club Schermistico Partenopeo, ha sconfitto l’indiana Pujaswini Nayak (15-3). Ha poi superato la polacca Patrycja Hareza (12-9). E’ seguito il successo contro la padrona di casa Sara Rogowska (15-10). In semifinale Pasquino ha tirato in maniera impeccabile contro la cinese Su Kang (15-9). In finale, però, è arrivato lo stop contro la thailandese Saysunee Jana (15-10).

Simpatici ricordi. Infine il selfie con il coordinatore della Nazionale paralimpica, il napoletano Ferdinando (Dino) Meglio (già oro a Los Angeles 1984, argento a Mosca 1980, bronzo a Seoul 1988), mentre la veneziana Bebe Vio (oro a Tokyo 2020 e a Rio de Janeiro 2016) se la ride di gusto.