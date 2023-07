Coppa del Mondo, è d'oro Rossana Pasquino a Varsavia

«Sono contenta e stanca». Il caldo e la fatica si avvertono anche a Varsavia. Elementi che non frenano il talento di Rossana Pasquino, che conquista la medaglia d’oro in Coppa del Mondo paralimpica.

Primo posto e rivincita. E’ merito della professoressa federiciana se suona l’inno di Mameli in Polonia. L’atleta classe 1982 riporta nella sciabola femminile B la seconda vittoria nelle ultime tre gare, a due mesi dall’alloro di Pisa.

In finale la campionessa delle Fiamme Oro ha sconfitto 15-8 la numero 1 del ranking, la georgiana Khetsuriani, che alle Paralimpiadi di Tokyo aveva superato la schermitrice campana in pedana. «Non l’avevo mai battuta», riferisce entusiasta Pasquino.

Punti preziosi. Non solo il metallo più pesante messo al collo, ma un tassello significativo in vista delle Paralimpiadi di Parigi 2024. Un successo che consente a Pasquino anche di avvicinarsi alla vetta della classifica mondiale, dandole fiducia per i Campionati del Mondo di Terni, che si svolgeranno il prossimo ottobre.

Da numero due del ranking, Rossana è entrata in gara dai 16esimi, archiviando in fretta il match con la greca Loufaki (15-3). Nei quarti ha avuto poi la meglio sulla coreana Cho (15-9). In semifinale si è imposta sulla thailandese Jana (15-11).