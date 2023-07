Pallanuoto a mare, sport e inclusione a Castellabate

Sport ed inclusione. Domenica 9 luglio giornata interamente dedicata alla pallanuoto in uno scenario naturalistico unico, il mare Bandiera Blu di Castellabate. Un torneo giovanile ed una partita paralimpica sono i due appuntamenti organizzati dal Circolo Nautico Punta Tresino e dalla Polisportiva Santa Maria Cilento, con i patrocini dei comitati regionali della Federazione italiana nuoto e della Federazione italiana triathlon, e del Comune di Castellabate, del Coni Campania e dell'Ussi Campania.

L’iniziativa, sotto la direzione di Filippo Massimo Gomez, arbitro internazionale di pallanuoto e presidente GuG Campania, prevede lo svolgimento di un torneo giovanile, a partire dalle ore 16, con la partecipazione della Pallanuoto Salerno, della Dhea Sport e della Gls Napoli Lions.

A seguire, poi, una sfida in acqua con gli atleti paralimpici delle società sportive partecipanti, già impegnati in competizioni di caratura nazionale con i rispettivi club.

Il campo di gara sarà allestito sul Lungomare Perrotti, all’inizio della spiaggia del Pozzillo. Sabato 8 luglio, con partenza alle 18, sarà recuperato il Mezzofondo Sprint (Miglio), annullato durante lo scorso weekend a causa della pioggia. Il campo di gara sarà allestito sul litorale del Pozzillo, con partenza ed arrivo nello specchio acqueo antistante il Grand Hotel Santa Maria. Al mattino, invece, i giovani atleti della Polisportiva Santa Maria Cilento avranno la possibilità di fare una lezione/allenamento.

«Dal nuoto di fondo alla pallanuoto, Castellabate conferma la sua naturale vocazione per le discipline acquatiche. Lo sport, ancora una volta, rappresenta un potente strumento di inclusione e di opportunità per i giovani. Attraverso la pratica sportiva, i giovani possono sviluppare abilità fisiche, mentali e sociali, oltre a promuovere valori fondamentali come il fair play, la lealtà e il rispetto reciproco», commentano entusiasti gli organizzatori.