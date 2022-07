Si è concluso a Maubuisson, non lontano da Bordeaux, sul lago d’Hourtin, il Mondiale Open Skiff con 238 giovani velisti, suddivisi tra Under 17, Under 15 e Under 12.

Un numero significativo di partecipanti da diversi paesi, anche lontani, come Nuova Zelanda, Australia, Thailandia, Giappone ed una significativa presenza italiana e soprattutto campana con ben 10 atleti in rappresentanza del Circolo Nautico Monte di Procida e della Lega Navale Italiana di Procida.

Una medaglia nel segno della continuità per il Circolo Nautico Monte di Procida che premia anche l’ottimo lavoro svolto dall’allenatore Antonio Russo.

Nella stessa categoria da segnalare anche il decimo posto assoluto di Valerio Improta sempre del Circolo Nautico Monte di Procida.

Nella categoria U15 Domenico Pio Schiano di Scioarro della Lega Navale Italiana di Procida ha sfiorato il bronzo chiudendo in 4° posizione a tre punti dal podio , secondo tra gli italiani.

Con il cambio generazionale che ha interessato gli atleti di Monte di Procida e Procida, la trasferta francese ha raccolto comunque risultati importanti e stimolanti per i giovani timonieri campani che tra un mese si sfideranno nelle acque di Salerno per il campionato italiano in programma dal 28 al 30 agosto.