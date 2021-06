Coni Campania e Comune di Napoli vogliono vederci chiaro. E le dimissioni ventilate dal presidente della Federnuoto regionale, Paolo Trapanese, inducono alla riflessione e alla pretesa di verità. Ha sorpreso tutti la chiusura della Scandone, Felice ma non troppo, considerata il «Colosseo delle piscine» e il «gioiello» delle Universiadi 2019. Riscontrati i parametri delle acque non in linea con i valori standard e allora l’intervento dei Nas prima e la decisione dell’Asl poi. Sigilli ai cancelli e svuotamento delle due vasche. Seguirà soltanto in un secondo momento il riempimento. Lunedì 14 giugno l’annuncio ufficiale dell’addio di Federica Pellegrini al nuoto, otto giorni dopo il campanello d’allarme, che suona come una profonda ferita, l’ennesimo sfregio e un pugno al cuore.

«E’ un vero rammarico la Scandone chiusa. La Cesport sarà costretta a giocare i playoff fuori casa, a Santa Maria Capua Vetere. Quello di Fuorigrotta è un impianto all'avanguardia. Come Coni ci muoveremo e interverremo», riferisce deciso Sergio Roncelli nel corso della conferenza al Maschio Angioino. «Mi dispiace, chiedo scusa a tutto il movimento del nuoto napoletano. Sembra più un attentato, un attacco politico, che un vero controllo», asserisce l’assessore allo sport Ciro Borriello. «Faremo le nostre controdeduzioni. Abbiamo immediatamente svuotato la piscina, perché abbiamo una società che si occupa della manutenzione e delle analisi. Siamo assolutamente tranquilli ma mi preoccupano delle modalità che non mi hanno molto convinto. In molti non hanno compreso che non bisogna fare politica sullo sport, perché lo sport è trasversale e di tutti, offre opportunità. Chi vuole sempre speculare sullo sport, alla fine si scotta. Siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità», dichiara l’esponente della giunta de Magistris. «In verità non sappiamo cosa è successo alla Scandone. Emerge un bicomponente e fa risultare la Scandone inquinata. Due giorni per svuotare, due per riempire. Faremo controlli e la riavremo la prossima settimana», assicura Borriello, che sintetizza così la vicenda. «È una questione politica. Torneremo a giocare alla Scandone», promette l’assessore comunale.

E la Cesport conta di ritornare tra le mura amiche per chiudere al meglio il discorso playoff. Capitan Alessandro Femiano (31 gol in 8 partite) e gialloblu, ritenuti «una bellissima realtà cittadina», pronti a risalire in A2, dopo la «scelta dolorosa e sofferta» dell’autoretrocessione. «Tegola Scandone», osserva il presidente Giuseppe Esposito, da poco nominato dal Coni coordinatore tecnico provinciale per Napoli. «Saranno playoff in linea con la regular season, chiusa al primo posto nel girone 7. E’ davvero un anno difficile e ci troviamo a giocare a Santa Maria Capua Vetere», argomenta Esposito, che ha ricordato il compianto Gianfranco Sanna, dirigente del liceo Mazzini, nonché responsabile Cesport per il nuoto. Suo figlio Giovanni è il portiere dell’under 18 e la moglie Nunzia sempre presente agli incontri.

Sabato 26 giugno (ore 16.30) gara 1 contro Waterpolo Palermo. Mercoledì 19 maggio l’indimenticabile visita dal Santo Padre e la consegna della calottina autografata da tutti i pallanuotisti napoletani come gradito omaggio a Papa Francesco. «Combattete e date il massimo. Un caloroso in bocca a lupo», esorta Luca Piscopo, consigliere nazionale Fin. Roster composto da giovani del vivaio (16/20) con l’innesto tra i pali dell’esperto Raffaele Torti e del vicecapitano Dario Esposito (nelle foto di Gianluca Grazioso). «Con l'augurio di rivederci in serie A2», chiosa Raffaele De Salsi, delegato Fin Campania. «Sono contento di esservi accanto e complimenti per l'encomiabile impegno, nella speranza di rivederci tra qualche mese per festeggiare la promozione», conclude Patrizio Bassano dell’omonimo centro odontoiatrico. Per oggi il Comune di Napoli ha concesso la piscina Nestore per la seduta pomeridiana di allenamento (dalle 18.30 alle 20). Cesport pronta a riprendersi la scena e a scrivere un’altra pagina clorata.