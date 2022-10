Partiti. La serie A1 di pallanuoto è finalmente cominciata. Ha riaperto i battenti la Scandone, dove si è giocata la gara tra Posillipo e Brescia, terminata con la vittoria del lombardi 3-11 (parziali di 0-1, 0-1, 2-5, 1-4). Vera sorpresa di giornata nell’impianto di Fuorigrotta la presenza di Sandro Campagna e di Mario Fiorillo, entrambi protagonisti dello storico trionfo di Barcellona 1992 alla Bernat Picornell. Accolti dal presidente rossoverde Aldo Campagna, il commissario tecnico del Settebello ha augurato buon lavoro al nuovo ministro dello Sport e delle Politiche giovanili, Andrea Abodi, soffermandosi sul possibile accordo tra Fin e Comune di Napoli. «Il Polo federale sarebbe fantastico, perché rappresenterebbe una opportunità per le società partenopee, con la possibilità di creare grandi eventi in città». Considerazioni quelle del ct Campagna (piacevolmente sorpreso dalla seconda vasca, quella del warm up), che seguono l’incontro di ieri tenutosi a Roma con il presidente federale Paolo Barelli, l’assessore allo sport e alle pari opportunità Emanuela Ferrante e l’assessore al bilancio Pier Paolo Baretta, alla presenza del consigliere nazionale della Federnuoto Luca Piscopo, del segretario generale Antonello Panza e di Paolo Trapanese, presidente Fin Campania.

Un altro match rispetto a quello della Coppa Italia. Osservati speciali il portiere salernitano Roberto Spinelli (tra gli applausi ogni sua parata) e il centroboa napoletano Julien Lanfranco, che si è districato bene nella morsa dei vicecampioni d’Italia. Si rivedono i due grandi ex, omonimi e campioni del mondo, insigniti del Collare d’oro al merito sportivo, Vincenzo Renzuto Iodice e Vincenzo Dolce, alfieri dell’eccellenza campana e clorata. L’attaccante in calottina 7 firma una doppietta, il difensore numero 2 griffa una tripletta.

Debutto nella regular season per lo statunitense Ben Stevenson e per il serbo di passaporto ungherese Milos Milicic, che bagna il suo esordio con la marcatura del 2-5 al 20’. Capitan Paride Saccoia e compagni difettano di precisione in attacco, come dimostrano i tanti pali colpiti. Si fanno sentire i bambini sugli spalti, in special modo al minuto 16'48", quando finalmente i padroni di casa trovano la via del gol in apertura di terza frazione. Rimedia il cartellino giallo Roberto Brancaccio (proteste), rosso invece per Giacomo Alesiani, che proprio alla Scandone vinse la medaglia d’oro alle Universiadi 2019.

«Senza falli», ripete a più riprese ai suoi Sandro Bovo, altro eroe di Spagna 1992. Doppietta per il serbo Boris Vapenski, che spara sulla traversa il rigore. Da applausi la controfuga solitaria di capitan Christian Presciutti, centrovasca veneziano nato nel 1982, anno del memorabile Mundial (nelle foto di Renato Esposito).

Da segnalare gradinate insozzate e sediolini blu sporchissimi, nonché il persistere del cantiere interno.