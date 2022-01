L’ombra del Coronavirus. E delle sue varianti sullo sport. Subito evidenti gli effetti anche nel mondo clorato, dove salta la 13esima giornata di serie A1. Non si giocherà Posillipo-Brescia (in programma sabato 8 gennaio ore 16 alla piscina Scandone) per la positività riscontrata di quattro pallanuotisti lombardi. Sfida dunque rinviata a data da destinarsi tra rossoverdi e campioni d’Italia.

Misure anti-virus. La pallanuoto italiana decide di ripartire solo dagli atleti vaccinati e quelli recentemente guariti dal Covid-19, adeguandosi di fatto alle recenti disposizioni del Governo Draghi. E’ l’orientamento della Fin, desiderosa di portare avanti la stagione senza pause, almeno per quanto riguarda i campionati di livello senior. Non sono previste soste per consentire alle società di mettere al passo i giocatori che non hanno ancora effettuato vaccinazioni (o che non sono in pari con la campagna vaccinale): scenderanno in acqua soltanto le calottine in possesso del Green Pass rafforzato.