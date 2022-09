Quegli eroi dello sport: al Posillipo il libro sui campioni disabili

Si presenta giovedì 8 settembre (ore 18) al Circolo Nautico Posillipo l'ultimo lavoro del giornalista e scrittore Franco Esposito, per molti anni inviato speciale del Mattino, dedicato ai campioni disabili. “L'insuperabile è imperfetto: lo sport come spinta per vivere, la Fispes e i suoi splendidi atleti” è il titolo del libro pubblicato da Absolutely Free (pagine 294, euro 20). Dopo l'introduzione del presidente Aldo Campagnola e del vice presidente Filippo Smaldone, la presentazione del libro che ha la prefazione di Emanuela Audisio, inviata speciale di Repubblica.

Interverranno i giornalisti Francesco De Luca del Mattino, Carmen Fimiani e Gianluca Vigliotti; gli atleti Maria José Giorio e Luca Zavatti e Ivana Di Pilla, delegata per il Molise della Fispes (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali). L'attore Antonello Cossia leggerà alcune pagine del libro dedicato a questi eroi che in ogni gara vincono una medaglia per il loro coraggio.