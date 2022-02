Domenica clorata. Nel recupero della 12esima giornata successo esterno dell’Ortigia, che batte in rimonta la Rari Nantes Salerno 8-11 (parziali di 4-2, 2-2, 1-2, 1-5) alla Simone Vitale. Incidono ai fini del risultato le doppiette di Simone Rossi, Valentino Gallo e Christian Napolitano. Giallorossi avanti 6-4 all’intervallo lungo, poi chiudono il terzo periodo sul +1, grazie alla rete di capitan Michele Luongo a 16 secondi dalla sirena. Si tinge di biancoverde il quarto tempo: prima il 7-7 firmato da Francesco Cassia, poi i due rigori trasformati dal mancino siracusano e il bis del centroboa siciliano. Giocano ad armi pari i ragazzi di Matteo Citro, che cedono solo nel finale e rimandano alla prossima settimana il possibile accesso ai playoff scudetto. Si rilancia in classifica il team di Stefano Piccardo: agganciato a 28 il Telimar Palermo, avversario della semifinale di Euro Cup.

Protagonisti gli ex posillipini Rossi, Gallo e il montenegrino Filip Klikovac. «Partita difficile, perché non giocavamo da un mese. Campo complicato quello di Salerno. I giallorossi si infiammano in casa», spiega il difensore classe 1992. «Clima infuocato e gara nervosa. Risultato alla fine più che giusto e meritato, nonostante i tanti episodi e le dubbie espulsioni», ammette il figlio d’arte. «Sono lontano dal mio consueto stato di forma ma gradualmente in ripresa», commenta Rossi.

Decisivo dai cinque metri l’ex leader rossoverde. «Partenza aggressiva del Salerno. Lo scorso anno abbiamo pareggiato alla Vitale (10-10). Poi dal terzo tempo in poi abbiamo giocato come sappiamo fare e, nonostante gli errori commessi, abbiamo portato a casa il risultato». Sale in cattedra nei momenti topici il campione del mondo a Shanghai 2011, argento alle Olimpiadi di Londra 2012 e bronzo a Rio 2016. «Un match molto combattuto, onore al Salerno, che se l’è giocata fino alla fine. Risultato importante, perché balziamo al quarto posto. Sono contento di questa vittoria», dichiara Gallo, che carica i suoi in vista dell’importante impegno. «Testa ora alla semifinale di Euro Cup dopo il 10-0 subìto a tavolino. Non sarà una partita normale ma daremo tutto», avverte il player numero 8, Collare d’Oro al merito sportivo.

Dopo più di due mesi la Rari Nantes Salerno ritorna nella sua piscina. Soddisfatto il pubblico campano, nonostante il calo della Rari e «scelte arbitrarie discutibili», con l’assegnazione di due penalty di fila nell’ultima frazione. «Prima parte dell’incontro veramente ad altissimo livello, non dimentichiamo che l'Ortigia è la terza forza del campionato», ricorda il tecnico Citro. «Se devo rimproverare qualcosa ai miei ragazzi, sicuramente la troppa fretta nel concludere. Abbiamo cercato delle soluzioni personali, quando mancavano ancora tanti secondi per gestire meglio l'uomo in più e poi Stefano Tempesti ha fatto almeno tre parate nel suo stile».

Doppiette anche per Umberto Esposito e il croato Mislav Tomasic. «Dal punto di vista del ritmo i ragazzi mi hanno sorpreso, perché veniamo da due mesi di Covid a rotazione e abbiamo avuto per più di un mese la piscina chiusa a causa dell'acqua fredda. I ragazzi hanno risposto bene, forse meglio di quanto mi aspettassi. Per vincere questo tipo di partite il margine d'errore deve essere, però, veramente minimo», prosegue la sua analisi il coach salernitano, scettico sulle scelte arbitrali. «Non avrei fischiato i due rigori, ma va bene così», conclude Citro. Il club presieduto da Enrico Gallozzi volge lo sguardo al Foro Italico. Sabato 12 febbraio contro la Lazio (ore 18) gara verità.