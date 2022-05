Semifinale playoff 5°-8° posto. Ritorna la serie A e ci si rituffa in acqua. L’ultima gara risale al 6 aprile contro il Recco, campione d’Europa, alla Simone Vitale. Conclusa la regular season tra le prime sette d’Italia, -un risultato certamente prestigioso, per celebrare al meglio il Centenario (1922-2022)-, capitan Michele Luongo e compagni sono chiamati alla trasferta in Sicilia. Domani pomeriggio (ore 19) la sfida Telimar Palermo-Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno alla piscina Olimpica comunale.

«Partita stimolante, bella da disputare e da vivere», spiega alla vigilia l’attaccante classe 1986. «Vogliamo giocarci le nostre chance, consapevoli che l'avversario è molto forte», ammette il bomber giallorosso, indisponibile per lunghi tratti nel round scudetto. «Dovremo fare una prestazione maiuscola», avverte Luongo, caricando i suoi. In questo periodo i ragazzi di Matteo Citro si sono confrontati con la Roma Nuoto.

«Sono tutti disponibili per domani», afferma il tecnico. «Siamo consapevoli del valore del nostro avversario e delle difficoltà che questa gara presenta, ma giochiamo per un risultato storico e daremo tutto quello che abbiamo per provare a centrarlo», auspica fiducioso Citro. Il salernitano Mario Del Basso, ex Canottieri Napoli, medaglia d’oro alle Universiadi 2019, nel giro della Nazionale guidata da Sandro Campagna, indossa la calottina rossoverdeblu.

«Il Telimar è una squadra che ha molta qualità, sa difendersi, fidandosi molto del portiere Gianmarco Nicosia (campione del mondo a Gwangju) e provano spesso a ripartire in contropiede», avverte l’allenatore classe 1981. «A Palermo troveremo un ambiente caldo. Dobbiamo fare una partita perfetta in tutte le fasi di gioco, se vogliamo fare risultato». Si giocherà al meglio dei tre incontri. Return match sabato 14 maggio, possibile gara 3 mercoledì 18 maggio.

«Dobbiamo mettere in acqua tutto quello che abbiamo sia tecnicamente che caratterialmente», conclude Citro. Scatta la corsa all’ultimo pass per l’Europa. Il quinto posto vorrebbe dire all’accesso all’Euro Cup. Sarebbe un sogno per Salerno e i suoi tifosi.