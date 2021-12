Sugli altari il Palermo, al tappeto il Posillipo. Finisce in gloria il 2021 clorato per il Telimar, che sale a quota 25 in classifica, resta ormeggiato a 10 punti il Circolo Nautico. Ha un valido motivo per sorridere Mario Del Basso, straordinario protagonista della 12esima giornata. L’attaccante salernitano cala la manita all’Olimpica e contribuisce in maniera determinante al successo dei rossoverdeblu: 12-4 (parziali di 1-1, 3-2, 6-0, 2-1).

Apre e chiude il match il player ex Canottieri Napoli. Il pallanuotista campano colpisce in avvio di gara, appone il sigillo definitivo a 8 secondi dalla sirena. Scatenato, inarrestabile, implacabile, tumultuoso. Sente l’incontro e scarica la sua potenza di fuoco, non lesinando sforzi ed energia. Ad 1 secondo dalla fine del primo parziale acciuffa il momentaneo pareggio Massimo Di Martire, che sarà espulso nel terzo tempo per gioco scorretto.

Si prende la scena nel secondo quarto l’ex di turno Irving. Prova Max la sua. Firma il vantaggio lo statunitense su assist di Andrea Giliberti (2-1) e poi sigla l’allungo a stelle e strisce (3-1) in superiorità numerica. Concede il bis Del Basso, implementando il distacco (4-1). Gli ultimi 45 secondi prima dell’intervallo lungo sono griffati da capitan Paride Saccoia: staffilata e diagonale valgono il 4-3.

Predica nel deserto il leader rossoverde. Cala il buio pesto per i napoletani, che subiscono un pesante e severo passivo tennistico (6-0). I siciliani travolgono letteralmente gli ospiti e demoliscono le speranze dei posillipini con le due marcature degli omonimi giocatori croati e concittadini di Sibenik, Andrija Basic e Andrija Vlahovic (entrambi nati a settembre), poi Irving (tripletta personale), il centrovasca Riccardo Lo Dico con l’uomo in più, Del Basso (artefice del 6-3 e del 10-3).

Giliberti, Marcello Calì (11-4) e Del Basso chiudono l’ultimo atto.

«Abbiamo disputato una bella partita. Sapevamo che il Posillipo non avrebbe mollato la presa: sono stati incollati per due tempi. Siamo stati uniti e la partita è andata come l’abbiamo preparata in settimana», spiega soddisfatto il top scorer di giornata. «Era importante finire nel migliore dei modi il 2021, così da poter iniziare il 2022 con il piglio giusto. Auspichiamo di arrivare pronti e preparati agli impegni di gennaio: il derby con il Catania l’8 e la semifinale di Euro Cup il 12 contro l’Ortigia», conclude Del Basso (nella foto di Salvatore Lopez), medaglia d’oro alle Universiadi 2019.

Riconosce la sonora sconfitta il tecnico Roberto Brancaccio. «Sapevamo di dover affrontare una squadra solida ed in forma come il Palermo. Abbiamo disputato un'ottima prima parte di gara, restando in partita per due tempi. Nella terza frazione di gioco abbiamo subìto un vero e proprio blackout che non ci aspettavamo e che ci ha complicato la vita. Utilizzeremo la pausa natalizia per ricaricarci mentalmente e lavorare con l'obiettivo di ritrovare smalto e condizione».