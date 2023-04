Roma Vis Nova-Canottieri Napoli 11-7, capolista imbattuta dopo 20 giornate

Capolista imbattuta. Dopo 20 giornate i pallanuotisti di Alessandro Calcaterra non perdono un colpo ed hanno raccolto 60 punti in classifica. Il club del Molosiglio, invece, si conferma terzo nel girone Sud, alle spalle della Rari Nantes Florentia di Luca Minetti. E Roma Vis Nova-Canottieri Napoli termina 11-7 (parziali di 1-2, 3-1, 3-1, 4-3). Tiene alta la bandiera dell’orgoglio partenopeo capitan Biagio Borrelli (nella foto di Gianluca Madonna), autore di una tripletta.

Profonde ogni energia la compagine di Enzo Massa. Non una prova negativa per i canottierini, che affronteranno la Lazio alla Scandone (6 maggio) e la Vela Nuoto Ancona in trasferta (13 maggio). Mancano due giornate alla fine della regular season. Scatterà poi la serie playoff.

La Roma Vis Nova ha dimostrato di essere superiore nel suo organico, anche se i napoletani chiudono sul -1 all’intervallo lungo. Prevale, però, la qualità della rosa capitolina (anche più ampia) e cala il rendimento degli ospiti nella seconda parte dell’incontro.