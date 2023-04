Roma Vis Nova-Canottieri Napoli con la testa al Maradona

Con la testa al Maradona. «Lo scudetto del Napoli finalmente sta per arrivare». Freme Vincenzo Tozzi, l’attesa volge ormai alla fine. «Sono 24 anni che aspetto questo momento e andrò sicuramente a festeggiare con i miei amici», dice il numero 10 giallorosso. Domenica pomeriggio seguirà naturalmente il derby campano con la Salernitana, prima però c’è lo scoglio Roma Vis Nova, capolista della serie A2.

«Scontro difficilissimo contro la squadra più attrezzata del campionato, imbattuta e a punteggio pieno (57)», osserva il pallanuotista classe 1999. La Canottieri Napoli di Enzo Massa sarà impegnata domani pomeriggio in trasferta (ore 16). «Giocano in casa ed hanno il fattore campo a loro disposizione. Per noi è l’ultima spiaggia, nella speranza di poter agguantare il secondo posto», avverte il player di Pomigliano. «Sarà una finale».

Non ha dubbi il canottierino. «I capitolini sono destinati a vincere il girone Sud. Si prospetta un confronto impegnativo», spiega alla vigilia.

Il club del Molosiglio si presenta privo del centroboa Stefano Mauro. «Il gruppo è al completo». Mancano tre giornate al termine della regular season. «Dopo la gara con la Vis Nova inizieremo a pensare alla serie playoff. Sapremo il verdetto che emergerà dalla 20esima giornata e conosceremo il nostro avversario in semifinale», conclude Tozzi (nella foto di Gianluca Madonna), che pregusta il tricolore di capitan Giovanni Di Lorenzo e compagni.