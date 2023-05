Trieste-Posillipo, semifinale playoff con vista Euro Cup

Al via i playoff. In palio un pass per l’Euro Cup. Si disputerà domani sera (ore 20) alla Bruno Bianchi il primo round della semifinale per il quinto e ottavo posto tra la Pallanuoto Trieste e il Posillipo. Nei tre precedenti incontri stagionali (due in campionato e quello in Coppa Italia) hanno prevalso i biancoblu di Daniele Bettini. Da tenere particolarmente d’occhio il giapponese Yusuke Inaba, scatenato attaccante classe 2000, artefice di 60 gol in 26 giornate di regular season, che ha chiuso terzo nella classifica marcatori, alle spalle dello statunitense Max Irving (Telimar Palermo), ex rossoverde (62), e di Filip Radojevic (61), pallanuotista serbo (Netafim Bogliasco 1951).

Per Paride Saccoia «Trieste ha fatto un buon campionato ed un’ottima Euro Cup, arrivando in semifinale». I ragazzi di Roberto Brancaccio sanno di affrontare «una squadra di valore, una società seria, che sta crescendo anno dopo anno». Si rinnova il duello clorato con gli alabardati. «Sarà un piacere giocare in un impianto che, insieme al nostro, è probabilmente tra i migliori d’Italia», dice il numero 12 posillipino alla vigilia.

«Abbiamo lo spirito giusto per disputare i playoff. Dopo un inizio di campionato pessimo, ci siamo ripresi ed abbiamo guadagnato la possibilità di giocare per l’Europa. E’ un’occasione che non vogliamo sprecare», assicura il centrovasca classe 1989. «Andremo a Trieste per cercare una vittoria importante, la pressione è sicuramente su di loro: potrà essere un’arma a nostro vantaggio».

Il Posillipo arriverà domattina in Friuli Venezia Giulia. Con la squadra il direttore tecnico Pino Porzio e il dirigente accompagnatore Gianni Grieco. «Vogliamo giocare una buona pallanuoto, sperando che possa bastare per vincere il primo scontro diretto», auspica Saccoia. «Queste partite si giocano sull’entusiasmo, ma dovremo cercare di limitare i loro contropiedi. Saremo al completo, pronti a dire la nostra», conclude il capitano del Posillipo.