Romano Battisti al Savoia Dal canottaggio a Luna Rossa

Ha fatto tappa a Napoli il tour di presentazione del libro “Dentro Luna Rossa”, edito da Edizioni Slam-Absolutely Free, scritto dal giornalista sportivo Gianluca Atlante. Ad ospitare la conferenza, i saloni del Reale Yacht Club Canottieri Savoia, all’ombra di Castel dell’Ovo, nel cuore della città.

Con l’autore sono intervenuti il Presidente del Circolo Savoia, Fabrizio Cattaneo della Volta, il Comandante del Gruppo Polisportivo Fiamme Gialle, Vincenzo Parrinello, l’olimpionico e autore della prefazione del libro, Davide Tizzano e, ovviamente, il campione delle Fiamme Gialle, grinder di Luna Rossa Prada Pirelli Team, Romano Battisti.

Il Comandante Vincenzo Parrinello ha affermato: “Le Fiamme Gialle hanno come core business lo sport di vertice, quello olimpico, ma allo stesso tempo, investono in attività altrettanto importanti come i progetti con le Scuole e iniziative solidali. Ritengo che il Team Luna Rossa Prada Pirelli rappresenti la vela italiana, rappresenta la capacità di tanti uomini e donne del nostro Paese di andare per mare e saper dare dimostrazione di grande capacità marinaresca. Grazie al Presidente del Circolo Savoia per aver aperto le porte di questi splendidi saloni per ospitare la presentazione di un libro che racconta la storia di un campione del remo che ha raggiunto il suo sogno in barca a vela”.

Il Presidente del RYCC Savoia, Fabrizio Cattaneo della Volta, ha evidenziato: “Siamo felici di aver ospitato la presentazione del libro, è una storia che unisce le due discipline sportive del nostro Club, canottaggio e vela. La storia di un ragazzo che è diventato campione e che grazie allo sport ha fatto importanti esperienze di vita. Canottaggio e vela sono molto differenti, cambia tutto in barca, ma le emozioni no. Le Forze Armate sono una grande opportunità per lo sport italiano e come Circolo siamo felici quando uno dei nostri atleti raggiunge risultati tali da essere chiamato "alle armi"”.

L’autore Gianluca Atlante si è detto “orgoglioso di aver raccontato una storia vera, che parla delle ambizioni di uno sportivo dal canottaggio con le Fiamme Gialle alla vela”, mentre Romano Battisti rimarca come nel libro ci sia “la storia di una passione. La mia verso lo sport e in particolare verso il canottaggio e la vela. Ai giovanissimi dico di provare tutte le discipline e di appassionarsi a quella che preferiscono”.

Il libro racconta la storia di una rivincita dietro l’impresa della barca italiana, vincitrice della Prada Cup 2021 e finalista nell’ultima America’s Cup, la competizione a vela più antica e prestigiosa.

La rivincita è quella di Romano Battisti che, dalla conquista della medaglia d’argento nel “doppio”, conquistata nel canottaggio ai Giochi di Londra 2012, dietro alla Nuova Zelanda, è riuscito ritagliarsi un posto nell’equipaggio del Team di Luna Rossa Prada Pirelli per la corsa alla Coppa America, proprio contro il Team New Zealand di Joseph Sullivan, che nel 2012 gli strappò l’oro olimpico.

Una sfida nella sfida, supportata sin da subito dal Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle che lo ha messo nelle condizioni ottimali per dedicarsi anima e corpo a questo nuovo importante obiettivo.

Presente in sala il compagno d'avventura di Battisti a bordo di Luna Rossa, l'ex canottiere e grinder Emanuele Liuzzi.