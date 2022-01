Bronzo ter. Può sembrare il titolo di una saga, in realtà non lo è. Ci prende gusto Rossella Gregorio, ormai una habitué del podio. L’atleta salernitana classe 1990 mette al collo la terza medaglia del 2022, sempre dello stesso metallo. Due settimane fa a Tbilisi, in Georgia. Ieri a Plovdiv, in Bulgaria, nella prova individuale, oggi in quella a squadre. Le piace la Coppa del Mondo, la entusiasma e la carica a dovere.

L’Italsciabola femminile, composta dall’aviere capo Michela Battiston (classe 1997-Aeronautica Militare), già vincitrice della medaglia d’oro e di bronzo alle Universiadi 2019, dalla foggiana Martina Criscio (classe 1994-Esercito) e dalla romana under 20 Benedetta Taricco (Aeronautica Militare), la più piccola del quartetto azzurro, si fa strada in pedana.

Prima vittoria contro il Canada (45-35), poi il successo in rimonta contro la Turchia nei quarti. Sotto nel punteggio (35-40), si è resa protagonista la portacolori dei Carabinieri, che nell’ultimo parziale è stata capace di recuperare e di concludere sul 45-44. Stop in semifinale contro la Francia, vincitrice oggi così come in Georgia: le transalpine si sono imposte 45-23. Le azzurre hanno affrontato le padrone di casa della Bulgaria e hanno chiuso con il punteggio di 45-29.