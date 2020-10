Quarto mandato consecutivo per Sergio Avallone, riconfermato alla presidenza del comitato regionale campano della Federazione Italiana Canoa Kayak. Nel pieno rispetto delle regole per l'emergenza Covid-19 l'assemblea elettiva si è svolta presso la splendida terrazza del Circolo Ilva Bagnoli. Aventi diritto al voto 11 società su 19 affiliate in Campania.

«Ho provato grande felicità, quando domenica 4 ottobre si sono svolti i primi campionati regionali di velocità con ben 7 club in gara: è stata una forte emozione. In questo dannato anno abbiamo cercato di tenere unito il nostro movimento. Abbiamo dimostrato vicinanza a tutte le società del territorio e offerto concreto aiuto. Sono proseguiti i corsi per i tecnici e non è mancata l’attività per il sociale», spiega soddisfatto Avallone, unico candidato in lizza per il ritiro del suo avversario all'ultimo momento.

Eletto il nuovo consiglio regionale della Fick per il quadriennio 2021-2024, composto da Francesca Ciancio, Nicola Cogliandro, Gabriele Fabris, in rappresentanza dei tecnici, Dario Geremicca, in rappresentanza degli atleti, Maurizio Avallone e Giuseppe Gargiulo.

«Ha prevalso la passione per la canoa. Sono davvero contento dell’ingresso di Francesca Ciancio (Posillipo) in consiglio. Dobbiamo lavorare per far crescere l’aggregazione tra le società campane e consentire l’evoluzione delle discipline tradizionali insieme a quelle emergenti", ha concluso Fabris.

Risorsa mare da valorizzare, binomio sport e cultura da potenziare.

