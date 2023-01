Shedirpharma Sorrento, sconfitta amara a Palmi Calabro: 2-3

Secondo il calendario le festività natalizie si sono appena concluse ma alla Shedirpharma Sorrento, nel campionato di A3 di volley maschile, hanno il cuore buono ed hanno deciso di prolungarle ancora per qualche giorno e così dopo essersi aggiudicato meritatamente il primo set dell’incontro con il Palmi per 18-25 sono stati assaliti dal rimorso ed hanno confezionato un bel pacchetto regalo per la squadra avversaria, permettendole di aggiudicarsi l’incontro per 3 set a due. Alla fine ha voluto contribuire alla strenna anche coach Nicola Esposito chiamando un check temerario sul 13-11 del quinto set, regalando il match-ball al Palmi.

Bando agli scherzi, ad un primo set, in cui la Shedirpharma è stata quasi perfetta mettendo a segno ben 6 punti a muro, ne sono seguiti altri quattro in cui Aprea non sono più riusciti a prendere le misure agli attaccanti avversari (solo altri 5 punti a muro) e si sono fatti spesso uccellare da pallonetti abbastanza prevedibili. Che quelli del Palmi non fossero nemmeno in giornata di grazia lo dimostra il fatto che la Shedirpharma nonostante tutti regali è riuscita comunque a portare a casa un punto conquistando il quarto set in rimonta, dopo essere andata molto vicina alla stessa impresa anche nei due set precedenti, salvo vanificare tutto con dei finali di set da dimenticare. Nel quinto set Palmi è riuscita ad avere la meglio non perché era la più forte, ma perché ha commesso qualche errore in meno dei sorrentini. Il tabellino dell’incontro registra un sostanziale equilibrio in tutti i fondamentali, escluso gli errori in attacco: 8 per Palmi, 15 per Sorrento. Un vero peccato, perché al tirar delle somme uno o due punti in più erano sicuramente alla portata della squadra sorrentina e avrebbero fatto molto comodo in questa fase della stagione.

Palmi è scesa in campo con Marsili in regia, D’Amato opposto, Marinelli e Carbone schiacciatori di banda, Rao e Gitto centrali, Cappio libero, Per la Shedirparma Aprea in regia, Albergati opposto, Starace e Cuminetti schiacciatori di banda, Remo e Buzzi centrali, Donati libero. A dirigere l’incontro Giovanni Ciaccio e Sergio Pecoraro entrambi di Palermo. Addetto al video check Raffaele Donato di Reggio Calabria.

Domenica prossima la Shedirpharma Sorrento torna al Palatigliana dove riceve la visita della Maury’s Com Cavi Tuscania. Inizio del match alle ore 19.00. Vista la concomitanza con l’ultima rappresentazione del Presepe Vivente di Casarlano si consiglia di contattare la società per sapere dove parcheggiare auto e motorini.

OmiFer Palmi-Shedirpharma Sorrento 3-2 (18-25, 25-21, 25-21, 23-25, 15-11)

OmiFer Palmi: Marsili 3, Marinelli 17, Rau 7, D’Amato 15, Carbone 5, Gitto 12, Cappio (L), Pellegrino 0, Miscione 0. N.E. De Santis, Ferraccù, Peripolli. All. Radici.

Shedirpharma Sorrento: Aprea 0, Starace 18, Remo 9, Albergati 20, Cuminetti 11, Buzzi 3, Pontecorvo (L), Donati (L), Maretti 0, Gargiulo 0, Imperatore 0. N.E. Grimaldi, Piedepalumbo. All. Esposito.

ARBITRI: Ciaccio, Pecoraro. NOTE – durata set: 17′, 25′, 30′, 31′, 20′; tot: 123′.