Italiana Assicurazioni Neapolis Marathon, si alza il sipario sulla seconda edizione

Fervono i preparativi per la seconda edizione della Italiana Assicurazioni Neapolis Marathon, la gara podistica internazionale in programma domenica 23 ottobre, con partenza e arrivo da piazza del Plebiscito. Quest’anno la competizione (che prevede anche lo svolgimento della mezza maratona e della Sea Run non competitiva sulla distanza di otto chilometri, insieme alla passeggiata a passo sportivo del sabato, la Fast Walk di 10 km più tre di passaggi speciali) coinvolge podisti da svariate parti del mondo, tanto che ad oggi si contano quasi trenta nazioni rappresentate al via.

Per presentare i dettagli della gara e le numerose manifestazioni collaterali che ruoteranno attorno al Villaggio allestito in piazza del Plebiscito, venerdì 14 ottobre (ore 11.30), nella Sala Magliano della Camera di Commercio di Napoli (piazza Bovio 32, secondo piano) è in programma la conferenza stampa alla quale prenderanno parte l’assessore allo sport e alle pari opportunità Emanuela Ferrante, l’assessore alla Polizia locale, Antonio De Iesu, il presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola, il direttore di Coldiretti Campania, Salvatore Loffreda, il presidente della ssd Neapolis Marathon, Maurizio Marino, i rappresentanti di Italiana Assicurazioni e degli altri partner della maratona partenopea.