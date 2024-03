Salerno, progetto «Rete»: l'hub diventa ponte tra i giovani e il mondo delle imprese

È stato presentato a Salerno “Rete”, il nuovo progetto dedicato a tutti i giovani che vogliono migliorare le loro competenze per entrare nel mondo del lavoro.

Promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi attraverso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il progetto Rete punta a costruire un ponte tra i giovani e il mondo delle imprese, per accompagnare e orientare i ragazzi verso opportunità lavorative, anche in forma di auto-impiego. Invitalia è il soggetto attuatore del progetto.

Rete si rivolge ai giovani tra i 16 e i 35 anni che: frequentano la scuola secondaria di secondo grado o sono diplomati; frequentano o hanno conseguito una qualifica ITS; frequentano l’università o sono laureati; sono disoccupati o in cerca di occupazione; sono aspiranti imprenditori.

Alla presentazione del progetto presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato Salerno, sono intervenuti, Angelo Caramanno, Presidente Consiglio Comunale Salerno, Luigi Gallo, Responsabile Incentivi e Innovazione Invitalia e Andrea Prete, Presidente Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato Salerno.

Hanno partecipato inoltre Immacolata Stizzo e Sabrina Arsie, rispettivamente Amministratore unico di Itaca srl e Responsabile marketing di Gef srl.

Durante la mattinata è stato inaugurato l’hub di Salerno, uno dei 7 hub territoriali che costituiscono il cuore del progetto, che prevede anche la realizzazione di 1.000 stage retribuiti destinati a giovani sotto i 30 anni, per altrettante posizioni messe a disposizione dalle aziende in Italia e all’estero.

Ospitato al terzo piano della CCIAA di Salerno, nella sede di via Via Generale Clark 19, l’hub di Salerno ha come vocazione territoriale l’Agrifood. È un luogo pensato per accogliere i giovani di tutta la regione, in cui è possibile fare un bilancio delle competenze e definire un proprio percorso di sviluppo professionale, ma anche acquisire o migliorare le competenze occupazionali, seguire percorsi formativi e specifici corsi per diventare imprenditore, sviluppare un’idea d’impresa e approfondire la conoscenza degli incentivi per la creazione e lo sviluppo di attività produttive.

Le attività proposte prevedono l’utilizzo di metodologie innovative e altamente esperienziali in modo da coinvolgere i giovani in modo attivo. Ente capofila dell’Hub di Salerno è la Camera di Commercio di Salerno che, sposando le finalità del progetto Rete, ne condivide proposte, risorse, spazi e tecnologie.

Spazio poi alle storie di successo di alcune imprese del territorio finanziate con incentivi gestiti da Invitalia: Itaca srl è una startup che realizza prodotti formativi innovativi utilizzando la realtà virtuale e aumentata, supportata da un team di docenti provenienti da diverse scuole italiane. L’obiettivo è attingere ai punti di forza della didattica tradizionale e integrarli ai nuovi processi d’insegnamento ed apprendimento previsti dal Piano Scuola 4.0 con il supporto e l’uso di visori e joystick di ultima generazione. Gef srl è invece specializzata in esperienze gastronomiche uniche, come ad esempio "Umi Ristorante Giapponese", un'esperienza culinaria autentica che trasporta i clienti nelle strade di Tokyo attraverso la sua cucina raffinata e l'atmosfera accogliente.