Gioi, maltratta moglie e figli minori: divieto d'avvicinamento per un 53enne

I Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare del "divieto di avvicinamento alla persona offesa, con applicazione del braccialetto elettronico" emessa, su richiesta della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, dal G.I.P. del Tribunale di Vallo della Lucania, nei confronti di un 53enne "per maltrattamenti contro familiari o conviventi" nei riguardi della moglie e dei figli minori, in quanto in più circostanze avrebbe vessato e minacciato i propri familiari.

Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettivo di impugnazione e le accuse cosi formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.