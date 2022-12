Sofia Goggia, che impresa: vince la discesa libera di St. Moritz con la mano rotta (e operata)

L’incredibile Sofia Goggia non conosce limiti: vince anche con mano rotta. Poco fa, la bergamasca ha conquistato la discesa libera di St.Moritz. L’azzurra alla fine ha deciso di partecipare alla gara, nonostante l’infortunio e l’operazione lampo effettuata a Milano nel pomeriggio di ieri per sistemare la frattura al secondo e terzo metacarpo della mano sinistra, intervento che ha previsto l’inserimento di viti e placche.

Goggia show

Sofia Goggia, che ha gareggiato con un tutore all’arto mancino nascosto da un nastro verde fluo per attaccare il bastoncino, si è presentata al cancelletto come se ventiquattr’ore prima non fosse successo nulla. È stato un Goggia-show. Sulla pista svizzera, la finanziera italiana ha messo in scena una delle gare più belle, e che ricorderemo a lungo. È stata imprendibile, velocissima, soprattutto nella seconda parte del tracciato, dove ha superato i 100 km orari. Per le altre non c’è stato nulla da fare: è lei la numero uno. La prima inseguitrice? La slovena Ilka Stuhec, che ha chiuso a 43 centesimi da Sofia. Terza la tedesca Kira Weidle a 52/100. Quarta l’americana Mikaela Shiffrin (a 61 centesimi), ottava Elena Curtoni (a 1”16), vincitrice nella libera di ieri proprio davanti a Goggia.

«Quando ho fatto il giro in campo libero e ho visto che potevo mettermi a uovo, ho avuto una felicità così profonda che ho pensato: nessuno sarà così felice al cancelletto - ha dichiarato Sofia davanti alle telecamere della Rai -. Sono contenta di quello che ho fatto, devo ringraziare di cuore tutti quelli che mi hanno aiutato ieri, dal dottor Andrea Panzeri, alla Clinica Madonnina che ha richiamato i chirurghi agli autisti messi a disposizione da Armani, sponsor della Fisi». Per Goggia, si tratta del 20° successo in Coppa del mondo, con il quale aggancia in testa alle plurivincitrici nel circuito Federica Brignone. Domani è in programma un SuperG.