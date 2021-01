Strepitosa Goggia: bis in discesa a Crans Montana, quarto trionfo di fila

Sofia Goggia da record: l'azzurra, sempre più dominatrice tra le ragazze jet della coppa del mondo, ha concesso il bis nella seconda discesa di Crans Montana, quarta incredibile vittoria consecutiva in questa disciplina - come LIndsey Vonn prima di lei - e 11/a in carriera.

Ma non è tutto per una superba Italia visto che dopo il secondo posto della svizzera Lara Gut- Behrami c'è anche il podio di Elena Curtoni terza. Non bastasse in quarta posizione è volata la giovane trentina Laura Pirovano con tutte le italiane che hanno dato una prestazione complessiva di squadra impressionante. Nelle dieci anche Federica Brignone, nona. E domani a Crans tocca al superG.

La 28enne bergamasca si è imposta con il tempo di 1'27"75 precedendo di 27 centesimi la Gut-Behrami (1'28"02) e di 60 Elena Curtoni (1'28"35). Ancora Italia al quarto posto, dove si trova la trentina Laura Pirovano (1'28"57) che si lascia alle spalle la statunitense Breezy Johnson (1'28"64), la svizzera Jasmina Suter (1'28"66) e la slovacca Petra Vlhova (1'28"80), leader della classifica generale di Coppa del Mondo. Altre due azzurre nelle prime quindici: Federica Brignone nona e Nadia Delago tredicesima. Domani a Crans Montana si disputerà un superG.

