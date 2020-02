Australian Open, Djokovic rimonta Thiem e si aggiudica il torneo per l'8/a volta

«Ci sono state cose devastanti nel 2020, come gli incendi qui in, guerre in diverse parti del mondo e in più ho perso una persona importante per me, Kobe Bryant , morto in un incidente d'elicottero». Sono le parole di Novak Djokovic nel corso della premiazione dopo il suo ottavo successo all'Australian Open. «È un messaggio, ricordiamoci di stare vicino alle persone che ci vogliono bene. Noi facciamo il nostro meglio per competere, ma nel mondo ci sono cose molto più importanti del tennis», aggiunge il campione serbo.