Lorenzo Giustino si ferma al secondo turno del Roland Garros. Il tennista napoletano, ribattezzato «marathon man» dopo aver battuto 18-16 al quinto set in 6 ore e 5 minuti il francese Corentin Moutet, è stato eliminato dall'argentino Diego Schwartzman, numero 14 del mondo e n.12 del tabellone parigino. Risultato finale dell'incontro, durato 2h04', 6-1, 7-5, 6-0.



Avanza invece agevolmente Rafael Nadal al terzo turno. Lo spagnolo, numero 2 del mondo e del seeding, supera lo statunitense McKenzie McDonald, numero 236 del ranking Atp, con il punteggio di 6-1, 6-0, 6-3 in un'ora e 42 minuti.



Dominic Thiem, terzo tennista al mondo, prosegue il suo cammino al Roland Garros. In due ore e venticinque minuti, l'austriaco ha battuto per 6-1, 6-3, 7-6 (8-6) lo statunitense Jack Sock, numero 310 del ranking Atp. Il vincitore dell'Us Open sfiderà, ai sedicesimi, il vincente della gara tra il norvegese Casper Ruud, numero 25 del mondo, e lo statunitense Tommy Paul, numero 58 Atp. Ultimo aggiornamento: 17:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA