Tra il Tennis Vomero e la permanenza in serie A1 c’è l’ostacolo Italia Forte dei Marmi. Domani (ore 10, ingresso gratuito in via Rossini) via all’andata dei playout in casa del club napoletano, mentre il ritorno si disputerà il 1 dicembre prossimo a cambi invertiti.



Il Vomero si presenta alla sfida di andata con lo spagnolo Daniel Gimeno Traver numero 1 e con il rientro dell’italo-argentino Facundo Juarez che gioca per la prima volta in casa al Vomero in questa stagione. Poi il “gruppo storico” dei tennisti napoletani Giuseppe Caparco, Gianmarco Cacace e Mariano Esposito, insieme a Gianluca Di Nicola.



I toscani dovrebbero poter disporre del top 50 del mondo e azzurro di Coppa Davis Lorenzo Sonego, poi Furlanetto, Trusendi, Gomer e Marrai.



Spicca nel Vomero il ritorno in campo dello spagnolo Gimeno Traver, che aveva disputato la prima gara a Messina un mese fa e che era uscito sconfitto; l’iberico da due stagioni gioca nel Vomero: ha contribuito alla promozione in A1 e la sua esperienza sarà molto utile anche domani in doppio. Bisognerà comunque vincere per poi avere nel match ritorno due risultati su tre a disposizione per conquistare la salvezza e un altro anno in serie A1.



«Nel girone eliminatorio abbiamo fermato il Messina sul pari, che è una delle formazioni candidate allo scudetto – ha spiegato il diesse del Vomero Marino Carelli -, possiamo giocarcela con tutti alla pari, anche se abbiamo bisogno domani del pubblico delle grandi occasioni e di un pizzico di fortuna». © RIPRODUZIONE RISERVATA