Jannick Sinner ha raggiunto la semifinale al torneo atp di Colonia. L'altoatesino ha battuto il francese Gilles Simon in 6:3, 0:6 e 6:4 in una partita maratona di due ore e 34 minuti. Per il giovane di Sesto si tratta della seconda semifinale di un torneo atp dopo quella di Anversa. Il successo su Simon porta a Sinner altri 90 punti atp. Sabato affronterà il vincitore della partita tra Alexander Zverev e Adrian Mannarino.

Ultimo aggiornamento: 19:15

