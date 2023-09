Van Hooydonck: infarto in auto e incidente stradale con la moglie, è gravissimo in ospedale

Paura per Nathan Van Hooydonck. Il ciclista della Jumbo-Visma è attualmente ricoverato in ospedale in condizioni gravi dopo esser rimasto coinvolto, mentre era al volante, in un incidente stradale oggi nei pressi di Kalmthout in Belgio. Secondo le prime ricostruzioni, il corridore, uno dei più forti gregari in circolazione, sarebbe stato colpito da un malore che lo ha poi portato a perdere il controllo dell'automobile, colpendo poi un'altra macchina mentre attraversava un incrocio.

Il 27enne, compagno di squadra di Jonas Vingegaard e Wout Van Aert, è stato rianimato sul posto prima di esser portato in ospedale, cosciente ma in condizioni critiche, mentre la moglie incinta, che era seduta accanto a lui è rimasta illesa.