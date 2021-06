La Gevi ritenta l'assalto a Udine, Sacripanti: «La lezione ci è servita»

Seconda chance per la Gevi che domani pomeriggio torna in campo a 48 ore dal ko di gara-3 per provare a chiudere la contesa e fare il gran salto in A. Il match si gioca alle 18,30 al PalaCarnera di Udine e sarà un'altra battaglia.

La squadra di Boniciolli ha difeso in maniera eccellente, come mai l'avevamo vista fare nelle 5 gare precedenti e punta ad arrivare a gara-5 al Palabarbuto mercoledì 30. Gli azzurri che sono sul 2-1 nella serie, vorrebbero provare ad evitarla quella partita spareggio ma avranno bisogno di un Mayo (nella foto) in buona serata al tiro.

Coach Sacripanti alla vigilia: «Abbiamo perso gara 3, ma ci è servita per capire il clima e l'agonismo che c'è in campo quando si gioca fuori casa. È chiaro che ora bisogna fare uno step in avanti per riuscire a giocare in maniera qualitativa ed agonistica così come abbiamo fatto nelle prime due partite. Ieri è stata più brava Udine, adesso pensiamo a gara 4 dove ci saranno da giocare 40 minuti in maniera molta intensa».

La partita APU Old Wild West Udine - Gevi Napoli Basket sarà trasmessa in diretta su MS Channel, Canale 814 di Sky e 610 del digitale terrestre in Campania. Inoltre sarà possibile seguire il match in diretta streaming su Lnp Tv Pass.