Pre olimpico a fine giugno 2021, Europei di basket rinviati nel 2022 e tutti i mondiali giovanili riprogrammati. La Fiba, la Federazione internazionale di basket, ha appena diramato il nuovo calendario per il 2021. Tutto è legato alla ricollocazione delle Olimpiadi di Tokyo , in programma nel 2020, e posticipate dal 23 luglio all'8 agosto 2021.Nel dettaglio:- I tornei Pre Olimpici saranno giocati in un periodo tra il. Le date esatte devono essere approvate dal Comitato olimpico internazionale. Sono confermate le quattro sedi che avrebbero dovuto ospitare le qualificazioni nel 2020, ovvero Belgrado (dove giocherà l'Italia), Victoria in Canada, Kaunas e Spalato.- FIBAe FIBA AmeriCup 2021 sono- Per limitare l’attività dei giocatori e massimizzare le opportunità del calendario, la finestra di qualificazione alla FIBA Basketball World Cup del 2023, prevista originalmente per settembre 2022, si svolgerà a fine agosto 2022, durante la fase di preparazione a EuroBasket ed AmeriCup. Tutte le altre restanti date delle qualificazioni per le Coppe Continentali 2021 e per la FIBA Basketball World Cup 2023 rimangono invariate.- FIBA Afrobasket 2021, in programma dal 24 agosto al 5 settembre, e la FIBA Asia Cup 2021, prevista nel periodo 17-29 agosto 2021, sono spostate di una e due settimane rispettivamente ad agosto 2021, in modo da evitare concomitanze con il calendario dei Giochi Olimpici.- La FIBA Women’s AmeriCup 2021 è spostata al 20-27 giugno 2021, prima dei Giochi Olimpici ed in date simili al FIBA Women’s EuroBasket 2021 (17-27 giugno 2021).- Le 4 coppe continentali femminiliche competeranno a febbraio 2022 nelle qualificazioni per la FIBA Women’s World Cup 2022.- Le date di tutti gli altri tornei Senior a livello mondiale e continentale, così come le qualificazioni, sono confermate nel periodo 2020-2023.in programma nell'estate del 2020- Il mondiale U17 2020 maschile, previsto in Bulgaria, è stato spostato nelle stesse date del mondiale U17 2020 femminile in Romania (15-23 agosto). Una decisione finale su queste competizioni sarà presa a metà maggio, in base all’evoluzione della pandemia COVID-19.- Al mondiale Under 19 femminile che si giocherà nel 2021 si qualificheranno le prime cinque squadre europee del Ranking Fiba.essendo in questo momento classificata al quinto posto dietro a Stati Uniti, Canada, Francia e Spagna, quindi terza in Europa davanti a Russia e Ungheria.