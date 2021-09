Givova Scafati a Roma in Supercoppa, coach Rossi: «Vogliamo le final eight»

Operazione qualificazione. Dopo le prime due vittorie nei due incontri di SuperCoppa 2021 fin qui disputati contro Stella Azzurra Roma (in casa) e Benacquista Latina (in trasferta) alla Givova Scafati occorre ancora una vittoria per chiudere in vetta il raggruppamento e conquistare il passaggio del turno. Tutto si deciderà domani, domenica, alle 18,30, al PalAvenali contro l’Atlante Eurobasket Roma, al cui incontro capitan Rossato e compagni ci arriveranno con il morale a mille. Il playmaker Diego Monaldi: «Mi sto trovando benissimo a Scafati, sono felice di essere qui e di far parte di questa grande famiglia. Abbiamo iniziato molto forte la preparazione fisica, siamo molto concentrati nell’affrontare la Supercoppa nel migliore dei modi e ci stiamo preparando per l’ultimo incontro del girone di domenica sera. Non è scontato il passaggio del turno, dobbiamo andare a vincere domenica a Roma contro Eurobasket e dare seguito alle prime due prove contro Stella Azzurra Roma e Benacquista Latina, squadre che giocano con aggressività, corrono tanto ed hanno grande fisicità. Eurobasket ha disputato un ottima amichevole contro di noi la scorsa settimana, hanno fatto innesti importanti come quello di Schina ed altri uomini che la rendono nel complesso molto forte e competitiva. Noi dovremo continuare a migliorare, preseguendo nel percorso già iniziato». Il coach Alessandro Rossi: «Le due vittorie fin qui ottenute non significano niente, domenica dobbiamo completare l’opera e vincere. Non sarà facile, perché Eurobasket è una squadra difficile da affrontare, ma dobbiamo dare continuità ai risultati e migliorare quelle cose che, rispetto alle sfide precedenti, non sono andate per il meglio, con l’obiettivo di disputare la migliore gara possibile».