Scafati-Reggio Emilia: gara bollente, coach Caja contro il suo passato

Si preannuncia una vera battaglia per due punti preziosissimi, la gara di domenica alle 19 al Palamangano tra Givova Scafati e Unahotels Reggio Emilia.

Entrambe sono assetate di una vittoria in chiave salvezza: da un lato i padroni di casa (nella foto Pinkins), soli in fondo alla classifica con soli due punti, dall’altro i reggiani, appena un gradino più su in classifica. Sarà una sfida ricca di spunti interessanti, al di là dei due punti in palio, tra compagini che non si incontrano in una gara ufficiale di campionato dal lontano 2012. Sarà anche la prima da avversario di coach Caja, timoniere degli emiliani nella passata stagione, e la prima ufficiale al PalaMangano del tecnico di origini pavesi. In questo incontro ci sarà poi anche l’esordio ufficiale in maglia gialloblù dell’ultimo arrivato Imbrò e l’esordio del lettone Butjankovs dinanzi al pubblico amico. Reggio ha appena rescisso il contratto con lo statunitense Robertson, ha in Olisevicius, Vitali, Hopkins, Reuvers e nel super playmaker Cinciarini (10,3 assist di media) i punti di forza.

Julyan Stone: «Giorno per giorno stiamo lavorando per migliorare e capire il sistema di gioco del coach. Tutti noi siamo arrabbiati per le sconfitte che stanno arrivando, ma siamo anche convinti che il lavoro che stiamo facendo giorno dopo giorno darà i suoi frutti, che speriamo di iniziare a raccogliere già domenica, quando affronteremo sul nostro parquet Reggio Emilia. É una squadra dotata di grande leadership in Cinciarini e giocatori esperti, che sanno come vincere partite anche a livello europeo. Noi dovremmo essere più fisici e aggressivi di loro in ogni fase della partita».

David Logan: «Stiamo ancora costruendo e imparando giorno dopo giorno cose nuove sul sistema di gioco del coach e su tutto ciò che ci chiede per poter avere successo in campo. Sembra quasi una sorta di pre-season per certi aspetti, ma stiamo lavorando duramente per accelerare i tempi e rendere al meglio quanto prima. Domenica affronteremo Reggio Emilia: ho visto un po' di partite dei nostri prossimi avversari ed anche loro sono in un momento non facile in campionato. Sarà una grande battaglia, che cercheremo di vincere».