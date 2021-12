Casi di Covid alla Gevi Napoli: la Lega rinvia la gara con Venezia

Il rinvio auspicato è arrivato. Niente Venezia-Gevi Napoli per domenica in seguito ai casi di Covid nel club azzurro. La Lega Basket ha ratificato stasera il rinvio dopo che la Asl Napoli 1 con una comunicazione ufficiale aveva disposta la quarantena domiciliare di tutto il gruppo squadra, con la conseguente immediata sospensione degli allenamenti. La Gevi Napoli Basket, aveva infatti come da prassi obbligatoria, avvertito le competenti autorità sanitarie, L’attività sportiva potrà riprendere pertanto tra 7 giorni previa effettuazione di test molecolare negativo.

Il comunciato della Lega firmato dal presidente Umberto Gandini, dice che "in merito alla partita in programma in data 26 dicembre 2021 tra la Umana Reyer Venezia e la GeVi Napoli Basket, valida per la 13^ giornata di andata; preso atto dell’impossibilità di disputare l’anzidetta partita a causa del provvedimento assunto in data odierna dall’ASL Napoli 1 Centro che, a seguito di positività riscontrate nel gruppo squadra della GeVi Napoli Basket, ha imposto allo stesso un periodo di quarantena con durata di sette giorni; tutto ciò considerato, dispone il rinvio della partita medesima. Nei prossimi giorni saranno indicate le modalità di recupero della partita.