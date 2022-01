Covid anche in casa Givova Scafati: tre tesserati positivi e paucisintomatici

Tre positivi anche in casa Scafati. La Givova Scafati (nella foto il coach Alessandro Rossi) rende nota la positività al Covid-19 di tre propri tesserati del team squadra, al momento paucisintomatici. Tale positività è stata riscontrata in seguito ai tamponi eseguiti, come di routine, ogni settimana ed è stata confermata anche da un secondo tampone. Nel pieno rispetto della vigente normativa sanitaria e dei protocolli federali in tema di prevenzione, sono tutti e tre attualmente in isolamento.

Nei gorni scorsi la Federazione Italiana Pallacanestro, su proposta della Lega Nazionale Pallacanestro, aveva disposto lo spostamento dell’ultima giornata del girone di andata di entrambi i gironi di A2, inizialmente prevista per il 2 gennaio 2022, al 16 gennaio 2022. E Scafati sarà impegnata sul campo di Latina. Tale provvedimento si è reso necessario al fine di consentire il recupero delle gare non disputate del girone di andata e definire la griglia di partecipazione alla prossima Coppa Italia in programma a marzo. I primi due turni di ritorno di entrambi i gironi di A2, inizialmente previsti per il 9 e il 16 gennaio 2022, sono stati posticipati a data da definire.