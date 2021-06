Domani si rigioca, Scafati vuole il 2-2: Finelli: «Stiamo con il morale a mille»

Di uscire di scena non se ne parla. Scafati gioca domani alle 18 al Palamangano con l’obiettivo di riportare la serie in parità e di giocarsi poi tutto nella quinta a Udine. Dopo le prime due sconfitte nei primi due incontri della serie, in occasione di gara tre gli scafatesi hanno giocato una gran partita, imponendosi nettamente sull’avversaria. I tifosi che siano già in possesso del ticket per gara tre, con il medesimo potranno partecipare anche a gara quattro, mentre chi vorrà acquistare il biglietto per la sola gara quattro, potrà farlo online (https://bit.ly/2TdnaIm) oppure presso la biglietteria del PalaMangano dalla ore 9 alle ore 15 di domani 13 giugno. Coach Alessandro Finelli: "E’ probabile che Udine pensi a qualcosa di diverso, in vista di gara quattro, perché ogni partita nasce su presupposti diversi. Abbiamo tenuto sempre alta la fiducia, anche sul 2-0 per Udine, perché le due sconfitte ci avevano comunque fatto capire che eravamo all’altezza dell’avversario e che dovevamo solo mettere apposto alcune cose e fare entrare nella serie alcuni atleti. Dobbiamo dimenticare il risultato di gara tre, ma conservare ben chiaro il modo in cui siamo riusciti a conseguirlo. Dobbiamo mettere in campo lo stesso tipo di lucidità ed energia anche in gara quattro. La vittoria ci ha dato fiducia e autostima. Dobbiamo solo recuperare le energie e mettere la concentrazione nella giusta direzione".