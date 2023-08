Geko Sant'Antimo, scatta una stagione ambiziosa

Vacanze ormai in archivio per la Geko Sant’Antimo di B nazionale, che in queste ore si sta ritrovando al PalaPuca. Il primo ad arrivare in città è stato coach Marco Gandini, quindi Andrea Quarisa e il greco Michalis Kamperidis e poi a seguire tutti gli altri: oggi pomeriggio sono previste le visite mediche, poi lunedì mattina si partirà alla volta di Sturno dove la squadra risiederà in questa prima fase della preparazione allenandosi nello splendido impianto di Ariano Irpino.

Al gruppo saranno aggregati alcuni ragazzi del vivaio e l’ala pivot giorgiana Giorgi Gogua, giocatore reduce dalla SuperLeague del suo paese che giocherà in serie C con la PSA Campus.

Sabato 26 il rientro in sede, quindi primo impegno ufficiale a Campli (1-2 settembre) in un quadrangolare con Basket Jesi, Chieti Basket 1974 e NPC Rieti.

Gabriele Di Camillo, Andrea Colussa, Filiberto Dri, Guido Scali, Antonio Gallo, Marco Mennella, Andrea Quarisa, Michalis Kamperidis, Massimo Peluso, Carlo Cantone, Andrea D’Apice, Francesco Stentardo. Aggregati Giorgio De Simone (2006), Luigi Di Donato (2004), Giorgi Gogua (1998), Silvestro Nardi (2005), Simone Sullo (2006).