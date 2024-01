«Basket for good» della Laureus: c'è anche la Gevi Napoli

Appuntamento domani alle 16 all'Associazione Obiettivo Napoli, in via Cosenz 55, per "Basket for good", un progetto promosso dalla Fondazione Laureus for Good. Sarà presenta una delegazione della Gevi Napoli guidata dall'ad Alessandro Dalla Salda. Nell'occasione ci sarà l'inaugurazione del nuovo canestro istallato all'interno del Centro Educativo Obiettivo Napoli.

Basket for good ha un credo comune: attraverso lo sport è possibile contribuire in forma decisiva allo sviluppo sano e positivo delle giovani generazioni. Laureus nasce proprio da questo credo, pronunciato dalla voce autorevole di Nelson Mandela 20 anni fa durante i primi Laureus World Sports Awards: “Lo sport ha il potere di cambiare il mondo”. Dall’ispirazione è però fondamentale passare alla concretezza del lavoro.