La Gevi all'inaugurazione del playground nel carcere di Secondigliano

La Gevi Napoli Basket al Centro Penitenziario “Pasquale Mandato” di Secondigliano per l'inaugurazione di un nuovo campo di pallacanestro che si è tenuto questa mattina alla presenza del Presidente della FIP Gianni Petrucci. Il playground è stato ristrutturato dalla Federazione Italiana Pallacanestro con la partecipazione di “Fondazione Lottomatica” e la collaborazione dell’Associazione non profit “Seconda Chance”.

Il progetto è stato avviato lo scorso autunno, ha visto l’inizio del cantiere a metà febbraio ed è stato portato a termine la scorsa settimana: un contributo tangibile e concreto di Responsabilità Sociale e realizzato a chilometri zero, grazie all’intervento di un’azienda di Napoli che in Campania si è già occupata della riqualificazione di diversi altri playground. La prima parte dei lavori, quella che prevedeva la rimozione dal campo di detriti ed erbacce, è stata effettuata proprio da alcuni detenuti dell’Istituto di Secondigliano.

I colori scelti per il campo sono stati l’azzurro, in omaggio a tutte le Nazionali, e l’arancione, ovvero il colore della palla da basket. Il campo torna cosi dopo anni, ad essere fruibile per i detenuti e vedrà la FIP impegnata, attraverso il contributo del Comitato Regionale Campania, in diverse attività volte a insegnare e diffondere la nostra disciplina.

Alla conferenza stampa di presentazione, e all'inaugurazione del playground, ha preso parte anche il presidente della Gevi Napoli Basket Federico Grassi e la Ceo Assistant Michela Di Marco insieme a coach Armando Trojano e i giocatori azzurri Flavio Cannavina ed Ivan Druzheliubov.