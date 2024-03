EA7 Milano-Gevi Napoli 86-84: Pullen e compagni sfiorano il colpo, poi ko allo sprint

Pullen sfiora la tripla da ko, prende il rimbalzo e passa a Zubcic che segna il canestro della vittoria ma qualche decimo oltre la sirena finale. Stavolta il finale non premia Napoli, che finisce beffata a Milano dalla EA7 al termine di un match bellissimo, equilibrato, con una Gevi tornata favolosa che sfiora il tris contro i rossi di Messina perdendo 86-84.

Azzurri coraggiosi e concentrati per tutta la gara, con un Ennis sontuoso (19), un ottimo Pullen (21), e uno Zubcic tornato quello di inizio stagione (17).

Bene anche Sokolowski e un Lever recuperato. E da segnalare Mabor che in 3 minuti ha dato 3 punti d'oro. E’ una sconfitta che si poteva mettere in preventivo visto il valore dell’avversaria ma che lascia tanti rimpianti per come è arrivata. Una vittoria avrebbe rilanciato alla grande le azioni della Gevi per i playoff mentre questa sconfitta rispedisce indietro gli azzurri in classifica, al limite della zona che vale la post season. Ma la prova eccellente dà fiducia per questo finale di stagione.

L’assenza di Markel Brown, acciaccato, ha giovato a Zubcic che si è trovato con più responsabilità, esattamente ciò che lui desidera. Ma di sicuro a “Zuba” ha giovato anche la gioia per la nascita della terza figlia. Bravo anche Milicic nella gestione, forse solo la zona lanciata per qualche minuto nel quarto quarto è stata un errore perché ha dato fiato e canestri aperti ai milanesi, che hanno anche dominato a rimbalzo. (39 a 27). Arbitraggio mediocre, con un paio di fischi contro la Gevi nel finale davvero molto dubbi.

Igor Milicic: «Credo che siamo riusciti a controllarla o quantomeno portarla dove volevamo giocarla noi. Quasi per tutta la partita i dettagli hanno poi indirizzato la gara, soprattutto i rimbalzi offensivi, che siamo stati bravi a controllare nel secondo quarto e alla fine del terzo quarto, mentre nel finale ci hanno fatto molto male. In ogni caso ci siamo dati una chance di giocarci la gara qui a Milano fino alla fine, per questo voglio dare credito ai miei giocatori per aver combattuto, nonostante fossimo a ranghi ridotti, ed ai tifosi che non ci stanno facendo mancare il loro sostegno anche in questo momento delicato per noi. Siamo pronti però a voltare pagina, già da questa notte, a dimenticare questa partita e a pensare alle ultime sei, vogliamo finire alla grande, cercando di portare Napoli ad un traguardo importante per noi. Di sicuro non ci arrendiamo e metteremo tutta la nostra forza e determinazione in questo finale di stagione».

Il dt Pedro Llompart: «Noi oggi ci abbiamo provato, la squadra ha lottato fino all'ultimo possesso. Non possiamo dire nulla. Questa è la strada, dobbiamo continuare così. Deve essere il nostro punto di ripartenza, recuperare Brown questa settimana, ed insieme ai nostri tifosi fare una grande partita contro Venezia».