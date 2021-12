Givova Scafati in trasferta a Cento, coach Rossi: «Squadra pericolosa»

Dopo due turni casalinghi consecutivi, la Givova Scafati (nella foto Rossato) ritorna a giocare in trasferta e lo fa su un campo ostico e contro un avversario tosto. L’undicesima giornata del campionato di serie A2 vedrà infatti gli scafatesi affrontare Cento domenica alle 17, attuale quarta forza del girone rosso.

Il capo allenatore Alessandro Rossi: «Ci aspetta una delle trasferte più difficili del campionato. Quella contro Cento è la partita peggiore che in questo momento ci poteva capitare sia per la qualità dell’avversario, sia per la lunga trasferta, che per la preparazione della gara. Ci troveremo di fronte una squadra che gioca una pallacanestro piacevole, che evidenzia il lavoro fatto negli anni da coach Mecacci. È un avversario che rispettiamo tantissimo e contro cui vogliamo confrontarci per capire se i passi avanti fatti nelle recenti uscite si confermeranno tali anche lontano dalle mura amiche. Servirà una gara di sostanza e di primissimo livello, perché affronteremo una squadra seconda a nessun’altra contendente. Ha un roster lungo e completo, giocatori di esperienza come Tomassini e i due affidabili americani James e Barnes, oltre ad altri giocatori veterani della categoria come Ranuzzi, Zilli e Moreno. Hanno un sistema di gioco fluido ed ordinato, contro cui dovremo fare un importante passo avanti per spuntarla»