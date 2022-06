Italia Under 20, convocata Bovenzi: la play del Capri pronta per gli Europei

Era nell'aria, ed è arrivata. Giorgia Bovenzi, la playmakerina che è stata tra le protagoniste della salvezza della Blue Lizard Capri in A2, è stata convocata in Nazionale Under 20 per il raduno che scatta il 13 giugno. La giocatrice nativa di Aprilia, è stata una delle rivelazioni del campionato ed è stata giustamente adocchiata dai selezionatori in vista degli Europei di categoria.

«È una convocazione super meritata per una ragazza che ha fatto grandissimi progressi e nonostante l'età ha giocato come una veterana nei playout e in generale in tutta la stagione», dice il coach del Capri, Giovanni Dalla Libera. «È una giornata di festa in casa Blue Lizard Basket - spiega la vicepresidente Margherita Cacace - È infatti arrivata la convocazione in nazionale di Giorgia per il Raduno a Folgaria. Un traguardo meritato per lei, indiscussa protagonista nel campionato appena concluso (14 pt e 3 ass di media, ndr). A Giorgia le congratulazioni da parte di tutta la società!».