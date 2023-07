La Gevi a caccia degli uomini d'area: tra le opzioni Bassett e Jovanovic

Dopo aver messo sotto contratto in settimana Sokolowski e Jaworski, ora lo staff della Gevi Napoli ha in agenda quella di completare a dovere il settore lunghi che per il momento annovera il solo Lever. Tra i papabili, uno è Dontay Bassett (nella foto), un centro di 2,07 per 115 kg che può giocare anche da ala grande.

Con fisico potente e mani educate, Bassett è anche un po' personaggio, con capigliatura rasta e atteggiamenti istrionici.

Giovane, soprattutto come lungo, 25 anni, viene da Weber State University dove ha collezionato grandi cifre, prima di essere ingaggiato in Polonia, dall'Opava, squadra di Fiba Europe Cup, dove ha dominato in area con 18 punti e 8 rimbalzi per gara.

L'altro, che potrebbe essere il cambio di lusso dei lunghi, è Nikola Jovanović, 29 anni, serbo, 2,11, anche lui un 4/5. Ha fatto la Ncaa alla University of Southern California, poi nel 2016, si è dichiarato per il draft NBA, rinunciando al suo ultimo anno di idoneità al college.

Ha firmato per i Pistons, ma poi è finito ai Grand Rapids in G League. Quindi ha firmato per la Stella Rossa di Belgrado, dove ha giocato anche in Eurolega (circa 10' di media a partita), ha disputato una stagione a Trento. Poi in Bosnia, Russia e infine in Belgio a Ostenda, dove ha chiuso la stagione con 13,5 punti e 4 rimbalzi.