Gara -3, Napoli ha il match point ma occorre il blitz a Udine

L'obiettivo è vicino, manca una sola vittoria. La Gevi tenterà domani alle 20,45 la missione, che è tutt'altro che impossibile, ma per nulla scontata. La promozione in A è vicina ma va ancora conquistata. Al Palacarnera di Udine va in scena gara-3 dei playoff dopo le due vittorie in fila della squadra azzurra al Palabarbuto. Domenica, in gara 1, è arrivato il successo per 72-56 mentre in gara 2, disputata martedì, la Gevi si è imposta per 57-53 al termine di un match durissimo e con Marini protagonista (nella foto di Falanga). Coach Sacripanti alla vigilia dice:

«Arrivati a questo punto della serie conteranno i dettagli e la lucidità di saper rimanere sui punti di forza che abbiamo. Siamo consapevoli che i nostri avversari daranno tutto e noi dovremo essere pronti a giocatore con grandissima energia perché, ogni partita, l’intensità cresce sempre di più. Sarà fondamentale che chiunque scenderà in campo sia in grado dare il suo contributo».

La partita sarà trasmessa in diretta su MS Channel, Canale 814 di Sky e 610 DDT in Campania, oltre che sul sito Lnp Pass. Diretta audio sulla pagina Facebok del club azzurro.