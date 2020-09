Un canestro di Anthony Davis sulla sirena regala la vittoria 105-103 ai Los Angeles Lakers sui Denver Nuggets in gara-2 delle Finali di Western Conference con la serie che vede ora i californiani avanti 2-0. Parte bene la franchigia di Los Angeles, 29-21 dopo il primo parziale, all'intervallo lungo il margine è di 60-50. Nel terzo quarto i Nuggets si rifanno sotto, 82-78, nell'ultima frazione Jamal Murray riporta il risultato in parità, 82-82, i Lakers scappano a +8 ma nel finale si vedono raggiungere e superare da un canestro di Nikola Jokic, 103-103 a 20« dalla sirena. A decidere la gara ci pensa Davis con un tiro da 3. Davis chiude con 31 punti a referto di cui 22 nella seconda metà del match, 26 punti per LeBron James. Per quanto riguarda i Nuggets 30 punti di Nikola Jokic, 25 per Jamal Murray. Nella notte di martedì appuntamento con gara-3. Ultimo aggiornamento: 10:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA