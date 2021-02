La Givova Scafati dopo la vittoria a Chieti non si ferma, fa cinquina contro San Severo (83-69) e avvicina la vetta della classifica dopo i due ko di Napoli e Forlì. Con Marino e Cucci ancora fuori , Scafati ha dominato la gara fin dalla palla due, con 16 punti di margine all'intervallo e con un Thomas stratosferico (25 all'intervallo, alla fine 33 punti). Poi ha gestito il vantaggio creato nel primo tempo. Primo quarto sul 20-12 con Thomas a dominare in lungo e in largo. All'inizio del secondo quarto arriva il -6 degli ospiti. Ma dura poco. Con 7 punti di Rossato arriva il +13. Ogide e Ikangi provano a rispondere a un Thomas che si conferma fuoriclasse della categoria regalando giocate di altissimo livello. Al rientro negli spogliatoi è 44-28. Un gioco da 4 punti di Ogide riporta San Severo a 8 punti di svantaggio, riaccelera Scafati a 11 punti, poi un nuovo gioco da 4 di Charles Thomas e a seguire l'espulsione di Contento. A fine terzo quarto è 67-52. Scafati gestisce, fa riposare Thomas e chiude in scioltezza.

