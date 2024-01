Scafati, la squadra chiede scusa a tifosi e società

Dopo la pesante sconfitta subita per 89-52 al PalaEnergica di Casale Monferrato contro la Bertram Derthona Tortona in occasione dell’ultimo turno di andata del campionato di serie A, lo staff tecnico e la squadra della Givova Scafati, profondamente rammaricata per la prestazione offerta, rivolge le proprie scuse alla proprietà del club e a tutti i tifosi che hanno assistito alla sfida, sia dagli spalti che in tv.

Il team ha ripreso questa mattina gli allenamenti, certo di aver fatto tesoro degli errori commessi, con l’intendimento di mettersi quanto prima alle spalle la recente prova incolore e promettere massimo impegno, applicazione e dedizione, già a partire dalla gara di domenica prossima (ore 19:30) alla Beta Ricambi Arena PalaMangano, contro Unahotels Reggio Emilia, invitando tutti i supporters gialloblù a non far mancare il proprio consueto sostegno, con l’impegno e la ferma volontà di iniziare nel migliore dei modi un girone di ritorno, che sia foriero di risultati positivi e prestazioni convincenti.