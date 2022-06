Milazzo replica alle accuse Kouros: «Il clima violento non ci appartiene»

In riferimento all’articolo pubblicato sul Mattino.it in e relativo alla partita tra Svincolati Milazzo e Kouros Napoli, valido come spareggio per l’accesso alle finali nazionali under 17 (vinto dalla squadra siciliana, che esulta nella foto) e nel quale si faceva esplicito riferimento alla condotta violenta e alle intimidazioni denunciate dalla Kouros in una lettera informativa spedita agli organi federali, riceviamo e pubblichiamo la diffida del club siculo che nega totalmente le responsabilità e ribalta la versione della Kouros.

«Nel corpo dell'articolo si è più volte descritto un clima violento ed intimidatorio non conforme a quello che sia realmente accaduto, infamante e non corrispondente a verità - è scritto nella diffida -. È bene fare alcune precisazioni su ciò che sia realmente accaduto in occasione della partita U17 descritta sia in campo che fuori. Nella realtà la partita è stata caratterizzata da un gioco corretto e maschio, se proprio si volesse esser precisi l'unica condotta antisportiva e violenta (risultante anche dal referto di gara) è stata commessa da un giocatore partenopeo ai danni di un tesserato siciliano; fuori dal campo la partita è stata seguita e sostenuta calorosamente da entrambe le parti, gli unici episodi di attrito sono stati lo scambio di insulti scaturenti da condotte violente partite da alcuni genitori a seguito della Kouros che ad un certo punto della partita hanno iniziato a divellere un cartellone pubblicitario che poi è caduto sul parquet. In quell'occasione due dirigenti della società ospitante, anche dietro richiesta arbitrale, si sono avvicinati per impedire tale azione e cercare di sedare gli animi (e non come descritto nella versione della Kouros per aggredire!!!)».

«Si ribadisce, nella maniera più ferma possibile, che prima, durante o dopo la partita non vi siano stati episodi di contatto tra la tifoseria e/o di qualsiasi membro della Società Svincolati Milazzo con i sostenitori o componenti della squadra avversaria, anzi è bene ribadire come alla società partenopea sia stato offerto ristoro con bevande e cibo prima della partenza, ricambiando quanto da loro fatto all'andata».

«Il clima violento ed antisportivo descritto non appartiene alla società Svincolati Milazzo, la quale ha sempre cercato di promuovere e far crescere i giovani della nostra zona con tutti i principi sani (primi tra tutti lealtà sportiva e rispetto per l 'avversario) che la pallacanestro dovrebbe dare».