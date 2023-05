Williams corteggiato per i playoff di A2: Udine punta su di lui per salire in A?

Con la stagione regolare giunta all'ultimo capitolo, cominciano le prime voci di mercato.

E la prima riguarda Jacorey Williams che starebbe per ricevere una ricca offerta da Udine di A2 per un contratto bimestrale così da provare a salire in A. Mossa molto intelligente perchè Williams a quei livelli sposta tantissimo gli equilibri. E ci sarebbe anche un buyout per il club azzurro, visto che il contratto scade a giugno.

Poi ovviamente Williams potrebbe rifirmare per la Gevi, in caso di conferma da parte del club e di sua disponibilità al rinnovo. Ma non è detto che Jacorey accetti la proposta di Udine. Il piano B di Udine prevederebbe l'arrivo di Burns, ma solo se Brescia dovesse uscire dalle prime 8 per i playoff. Ci sono voci di mercato anche per la parte dirigenziale del club azzurro ma ora è meglio attendere l'esito dell'ultima gara a Verona che vale la salvezza. Poi se ne riparlerà.