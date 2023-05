Avellino doppia Pescara e blinda l'ottavo posto

Facile successo per la IVPC Del.Fes Avellino, che torna alla vittoria battendo nettamente per 73 a 37 il Pescara Bk 2.0.

In pratica non c'è mai stata partita, con gli ospiti finiti subito sotto nel punteggio, e che hanno dimostrato di meritare la penultima posizione della classifica.

Il vantaggio accumulato dagli uomini di coach Crosariol nel primo periodo, chiuso sul 29 a 2, ha finito per addormentare la partita, che è andata avanti stancamente, con la IVPC che per due periodi si è adattata al gioco confusionario degli avversari, riprendendo in mano il pallino del gioco nell'ultimo quarto, condotto con autorità anche con le seconde linee in campo.

I due punti ottenuti consentono all'IVPC di essere certi di ottenere almeno l'ottava piazza della classifica, vista la sconfitta di Taranto, e di avvicinare Bisceglie, avanti di due lunghezze e prossimo avversario degli irpini in terra pugliese.