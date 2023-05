Avellino espugna Taranto, è in B d'Eccellenza

La IVPC DelFes espugna Taranto e stacca il pass per la B di Eccellenza della prossima stagione.

Lo ottiene con una prova di grande spessore battendo nettamente i pugliesi per 84 a 62.

Missione compiuta dunque per la formazione avellinese che questa volta, forte del 2 a 0 conquistato in casa, ha giocato in grande scioltezza, accusando davvero pochissimi passaggi a vuoto.

I pugliesi hanno dimostrato di non avere più energie dopo le battaglie di Avellino, ed hanno subito per l'intera gara, non dando mai la sensazione di poter rientrare in partita dopo la partenza sprint della IVPC.

Grande merito va reso ai biancoverdi, che non hanno mai mollato, anche quando hanno raggiunto il + 26 (32/58 al 22').

Si può quindi festeggiare il traguardo sperato, quello dell'accesso alla B di Eccellenza della prossima stagione.